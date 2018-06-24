Михаил Кержаков: "Картина начнет вырисовываться, когда в "Зенит" вернутся игроки сборных"

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился впечатлениями от первого матча команды под руководством Сергея Семака. Питерцы победили в контрольной игре "Пинцгау" (1:0), единственный мяч забил Олег Шатов. Кержаков провел в воротах второй тайм.

– Вы же сами видели, что сегодня команда, с которой мы играли, была разминочной, поэтому наш состав значения не имел, – цитирует официальный сайт "Зенита" Кержакова.

– То есть руководить обороной вам не пришлось?

– Пришлось – говорил иногда дежурные вещи.

– Как вообще работается на сборе при новом главном тренере?

– Хорошо.

– Что нового?

– Вы знаете, сейчас вратари тренируются отдельно от полевых игроков, поэтому трудно сказать. Но я подметил, что сейчас мы больше работаем над тактикой и выносливостью. Я думаю, что картина будет вырисовываться, когда вернутся игроки сборных. Тогда уже можно будет говорить о том, чем отличается работа Сергея Богдановича от других тренеров.

– Если можно, пару слов о чемпионате мира.

– Какой-то странный чемпионат... Очень невыразительно играют лидеры, я ожидал, что и Бразилия будет более ярко играть, и Германия. Неоднозначные ощущения.

– Не кажется ли вам, что благодаря системе ВАР он получается более справедливым?

– Я бы так не сказал, потому что использовать ее или нет – решает судья, и бывают моменты, когда арбитр не смотрит повтор. Вот, например, когда вчера играла Бельгия, мне кажется, там не было первого пенальти, но судья не стал смотреть видеоповтор.

– Кто из коллег больше всего нравится? Ну или проявил себя ярче, чем ожидалось?

– Очоа, конечно, здорово играет. Но вообще звезды себя пока не проявили, потому что у них пока немного работы.