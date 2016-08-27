17:09 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Михаил Кержаков и Дзюба - в "старте" "Зенита" на матч с "Амкаром"

0
0
0

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 5-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле выйдет нападающий Артем Дзюба. Последний раз форвард сборной России попадал в стартовый состав на матч за Суперкубок России против ЦСКА (1:0), после чего из-за травмы пропустил несколько матчей и вернулся на поле, выйдя на замену в матче 4-го тура премьер-лиги против того же ЦСКА (1:1).

Также отметим, что место в воротах займет Михаил Кержаков.

Состав "Зенита": М. Кержаков - Смольников, Гарай, Нету, Кришито - Хави Гарсия, Жулиану, Витсель - Кокорин, Дзюба, Шатов.

Трансляция матча "Зенит" - "Амкар"

 

0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ