Михаил Кержаков и Дзюба - в "старте" "Зенита" на матч с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав "Зенита" на домашний матч 5-го тура чемпионата России против "Амкара". С первых минут на поле выйдет нападающий Артем Дзюба. Последний раз форвард сборной России попадал в стартовый состав на матч за Суперкубок России против ЦСКА (1:0), после чего из-за травмы пропустил несколько матчей и вернулся на поле, выйдя на замену в матче 4-го тура премьер-лиги против того же ЦСКА (1:1).

Также отметим, что место в воротах займет Михаил Кержаков.

Состав "Зенита": М. Кержаков - Смольников, Гарай, Нету, Кришито - Хави Гарсия, Жулиану, Витсель - Кокорин, Дзюба, Шатов.

Трансляция матча "Зенит" - "Амкар"