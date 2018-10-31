Михаил Игнатов: "Матч с "Енисеем" - лучший день в жизни"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов в интервью пресс-службе красно-белых рассказал о своей игре в основной команде. Также он отметил, какой день считает самым счастливым для себя.

– Вы первый раз сыграли за основу красно-белых в контрольном матче против "Хэбэй Чайна Форчун" на зимних сборах. Многое для вас с тех пор изменилось?

– Да. После тех сборов я, по сути, полгода не играл: у меня были проблемы со спиной. Только летом начал тренироваться вновь. Это время было для меня сложным. Стал скучать по футболу, очень хотел скорее вернуться. Зато сейчас нахожусь в лучшей форме за всю карьеру. Нужно еще некоторое время, чтобы привыкнуть к скоростям в чемпионате и еврокубковыхиграх. На тренировках у меня уже получается, а вот матчах —не всегда. Чувствую ответственность, понимаю, что, например, нельзя авантюрно идти в обводку в центре поля...

– Ташаев отметил, что атмосфера на "Открытие Арене" – как в компьютерной игре...

– Так и есть! Большой стадион, фантастическая атмосфера. Пока волнение еще есть. В каждом матче выхожу на поле словно в первый раз. Но партнеры помогают справиться с волнением. Где-то прикрикнут, чтобы взбодрить. И все становится на свои места. Да и в раздевалке все говорят: "Выходи, играй. Нечего бояться!" Когда выходил на матч с "Вильярреалом" в стартовом составе, был мандраж. С "Енисеем" – уже спокойнее. А с "Арсеналом" дома опять волновался при своих трибунах. После матча на душе было неприятно. Переживал, что сыграл неудачно, подвел команду и зрителей, которые пришли нас поддержать.

– Зато в игре в Красноярске вы стали одним из героев.

– Матч с "Енисеем" – лучший день в жизни. Забил первый гол в Премьер-Лиге. Фернандо подавал с углового. На установке сказали, что должен первым должен бежать Зе. Но он поставил блок и сказал: "Беги". Увидел, что есть свободная зона… Туда и прилетел мяч, а я отправил его в сетку.

– Забрали мяч на память?

– Да. Вся команда его подписала. Теперь хранится у меня дома. Ребята поздравили. Было очень приятно. Пришло еще много СМС. Дедушка написал: "Молодец. Спасибо за игру. Горжусь". Это было самое важное поздравление.