Михаил Игнатов: "Маскерано - классный футболист"

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов поделился впечатлениями от дебюта в составе первой команды в контрольном матче с "Хэбэй Чайна Форчун" (1:2).

– Волновался? Если честно, очень. Первый матч есть первый матч, – цитирует Игнатова официальный сайт "Спартака".

– Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

– За 45 минут до начала игры.

– По ходу встречи вы не раз вступали в борьбу с Хавьером Маскерано. Какие ощущения от дуэли с аргентинцем, который еще три недели назад выходил на поле вместе с Месси?

– На поле я об этом как-то не задумывался. Хотя футболист он, конечно, классный.

– Интересно узнать о ваших первых впечатлениях от тренировок с основой.

– С одной стороны, занятия у всех трех спартаковских команд похожи, так что мне все понятно. С другой – уровень скоростей просто запредельный. Игра идет низом, все четко. Сразу становится понятно, что мне предстоит еще многому научиться.

– Как проходит общение с Массимо Каррерой?

– Тренер часто подбадривает, говорит: "Не тушуйся, действуй увереннее". Партнеры тоже всегда что-нибудь подсказывают. В общем, потихоньку осваиваюсь.

– Сбор в Марбелье завершается 7 февраля, но вы уедете на два дня раньше.

– Да, уже завтра Саша Максименко, Коля Рассказов и я летим в Милан, где на следующий день у молодежки встреча с "Интером" в 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. И не где-нибудь, а на знаменитом стадионе Сан-Сиро. Очень надеюсь, что тренировки с основной и вчерашний матч помогут мне в игре с итальянцами.

– Чем эта игра запомнится вам больше всего?

– Тем, что я не просто вышел с первых минут, но и отыграл целый час. Такое с новичками бывает не часто.