Михаил Ходырев: "В России появятся видеоповторы, когда система будет проработана"

Инспектор Михаил Ходырев считает, что в будущем в чемпионате России появятся видеоповторы. Тем не менее, по его мнению, инициаторами просмотра повторов должны быть не игроки и не тренеры, а сами судьи.

– Тема очень интересная, актуальная сейчас, – отметил в эфире передачи "Свисток". – Хочу сказать, что когда это идет на благо футбола, то я только за видеоповторы. Иногда арбитру сложно увидеть моменты, которые происходят не рядом с мячом. Однако система требует доработки. Думаю, когда будет достаточно технически подготовлен вопрос, то и в России появятся видеоповторы. Что очевидно, инициатором повторов во время матчей должны не игроки и не тренеры, а помощники или сами судьи.

Однако действующий арбитр премьер-лиги Павел Кукуян считает, что повторы нужны только для определения взятия ворота.

- Мое мнение – использовать видеоповторы при взятии ворот, - отметил Кукуян. - Моменты во время игры арбитры должны видеть, выбирать позицию.