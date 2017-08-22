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20:04 | Футбол — РФПЛ

Михаил Ходырев: "Самедов упал без контакта с соперником, за такое надо наказывать"


Инспектор Михаил Ходырев поддержал главного арбитра матча 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4) Алексея Еськова, удалившего полузащитника Александра Самедова​. Хавбек красно-белых был наказан второй желтой карточкой за симуляцию в концовке первого тайма.

– Судья действовал правильно, – отметил Ходырев в эфире передачи "Свисток". – Самедов упал без взаимодействия с соперником. Это нырок, за такие моменты надо наказывать. Полностью поддерживаю решение арбитра. К дисквалификациям за симуляцию, как это сделали в Англии, отношусь положительно.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
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