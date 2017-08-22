Михаил Ходырев: "Момент с Миранчуком и Глушаковым - между желтой и красной карточкой"

Инспектор Михаил Ходырев поддержал главного арбитра матча 7-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" (3:4) Алексея Еськова, который показал желтую карточку полузащитнику Алексею Миранчуку за фол на Денисе Глушакове. Также он отметил, что второе предупреждение хавбек красно-зеленых за падение в концовке встречи не заслужил.

– Момент между желтой и красной карточкой, – отметил Ходырев в эфире передачи "Свисток". – Когда смотришь по телевизору, кажется, что это больше красная. Но хочу отметить, что мяч отскочил и оказался ничейный. Оба игрока одинаково идут на мяч, ставят ноги жестко. Просто Миранчук чуть-чуть опоздал. Согласен, что очень травмоопасный момент. Тем не менее, единоборство внизу, фазы прыжка нет, как и агрессии. Оба рискуют. Опоздай Глушаков, то также мог получить по ноге и Миранчук. Удар пришелся не со всей силы, игрок "Локомотива" не продавливал ногу. Если бы удар был по опорной ноге, то были бы и другие санкции. Однако давайте не забывать, что у судьи было несколько секунд на принятие решения.

Что касается момента с падением Миранчука, то откровенного нырка со стороны Алексея не было. Небольшой контакт с Глушаковым был, что дает судье право продолжить игру без дисциплинарных санкций.

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"