Михаил Ходырев: "Фол Дядюна – это не красная карточка, несмотря на травму"

Инспектор Михаил Ходырев считает, что форвард "Ростова" Владимир Дядюн справедливо не был удален в матче 7-го тура чемпионата России против "Краснодара"​ (0:0). 29-летний россиянин в концовке первого тайма жестко сыграл против Михайло Ристича, после чего тот получил травму и был заменен.

– Сам по себе бросок Дядюна – это не красная, – отметил Ходырев в эфире передачи "Свисток". – Игрок старается сыграть в мяч. Конечно, одна из главных задач арбитра – сохранить здоровье игроков. Однако в этом эпизоде, со стороны Дядюна вижу попытку сыграть в мяч. Он делает большой выпад, там нет ни прыжка, ни попытки напасть на соперника, но неудачно попадает в мяч. Сказать однозначно, что это красная карточка нельзя. На мой взгляд, арбитр прав. Травма? Что поделаешь, футбол – травматичный спорт.

Трансляция матча "Ростов" - "Краснодар"