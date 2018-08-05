Михаил Грушевский: "Переход Еременко в "Спартак" станет красно-белой тряпкой для коня"

Известный пародист, болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал "СЭ" возможный приход в "Спартак" экс-полузащитника армейцев Романа Еременко.

В настоящее время финн отбывает двухлетнюю дисквалификацию за то, что в октябре 2016 года в его организме были обнаружены следы кокаина. Отстранение хавбека от футбола закончится 6 октября, но у него есть право тренироваться с профессиональным клубом, начиная с 7 августа.

– Для таких случаев есть универсальная формулировка: "Бог ему судья". Правда, мы говорим не о свершившемся переходе, а о публикации предположительного характера, – сказал Грушевский. – Она вызывает доверие, поскольку источник финский, хотя и в этой стране наверняка есть желтая пресса. Если Еременко подпишет контракт с красно-белыми, болельщики ЦСКА могут воспринять это болезненно, это будет красно-белая тряпка, только не для быка, а коня.

Армейский клуб отстаивал интересы Романа в судах, и помогал ему в ситуации, в которую он попал по собственной безответственности и глупости. Поэтому Еременко следовало в первую очередь явиться в ЦСКА, попросить второй шанс и извиниться за свой проступок. Финн этого пока не сделал – может быть, не испытывает угрызений совести. Опять же, бог ему судья. Впрочем, если он действительно выберет "Спартак", нужно сразу его проклинать? Я так делать не стану, хотя зуб на Романа у меня появится. Но вряд ли он вырастет до размеров слонового бивня.

Еще я не совсем понимаю, зачем "Спартаку" нужен этот футболист – там и так насыщенная полузащита. С точки зрения возвращения в большой футбол после двухлетнего простоя ЦСКА или какой-то иной клуб, в котором есть дефицит игроков атакующего типа, выглядели бы более логичным вариантом. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Трансфер Еременко - сомнительная авантюра "Спартака"