Михаил Гершкович: "Вопрос о Попечительском совете будет вынесен на Конференцию РФС"

Глава объединения отечественных тренеров России Михаил Гершкович после исполкома РФС рассказал о ходе заседания. В субботу, 26 мая состоится Конференция РФС.

- Вы обсуждали вопросы престижа Кубка России?

- Обсуждали, да, потому что всех тревожит уровень Кубка и интерес к нему. Были предложения, чтобы с 1/16 начать двухраундовые игры, но есть проблема, потому что календарь плотный, команды играют в Европе. В этом вопросе пока есть нерешенные моменты, и на следующем исполкоме примем решение. Надо повысить значимость К убка, улучшить финансовые условия, престижность. Надо менять это дело.

- Обсуждались ли возможность создания попечительского совета РФС?

- Да. Этот вопрос будет вынесен на Конференцию РФС, где, скорее всего, будет принято решение о создании попечительского совета. Потом исполком будет принимать решение о количестве членов попечительского совета, кто будет его возглавлять. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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