Михаил Гершкович: "Тарханов может оказать реальную помощь "Уралу"

Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Александра Тарханова на пост главного тренера футбольного клуба "Урал". Ранее пост наставника екатеринбургской команды покинул Вадим Скрипченко.

– Про Скрипченко не могу ничего сказать, я его не знаю. А Тарханов – опытный человек, который сейчас может оказать реальную помощь команде "Урала". Ведь Александр Федорович стоял у истоков этого клуба, успешно работал в Болгарии. Думаю, что это грамотное и правильное решение – обратиться к этому специалисту. (Любовь КОНЯЕВА)