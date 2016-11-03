16:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Михаил Гершкович: "Тарханов может оказать реальную помощь "Уралу"

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Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович прокомментировал назначение Александра Тарханова на пост главного тренера футбольного клуба "Урал". Ранее пост наставника екатеринбургской команды покинул Вадим Скрипченко.

– Про Скрипченко не могу ничего сказать, я его не знаю. А Тарханов – опытный человек, который сейчас может оказать реальную помощь команде "Урала". Ведь Александр Федорович стоял у истоков этого клуба, успешно работал в Болгарии. Думаю, что это грамотное и правильное решение – обратиться к этому специалисту. (Любовь КОНЯЕВА)

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Maksim SEMAK

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