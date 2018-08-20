Михаил Гершкович: "Спартаку" хватит состава для борьбы за чемпионство"

Глава объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что нынешний состав "Спартака" готов к борьбе за чемпионский титул. По его словам, внутренних резервов красно-белым хватит на этот сезон.

– Нынешний состав красно-белых достаточно боеспособен и является одним из сильнейших в лиге, – приводят "Известия" слова Гершковича. – У "Спартака" хватает квалифицированных игроков фактически в каждой из линий. Им нужно прибавлять, исходя из внутренних резервов, которых вполне хватает для борьбы за чемпионский титул.