Михаил Гершкович: "Семак созрел для самостоятельной работы"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что новый главный тренер "Уфы" Сергей Семак является амбициозным человеком. По его словам, бывшему тренеру "Зенита" пора начинать самостоятельную карьеру. Ранее Семак входил в тренерский штаб питерской команды при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу. Кроме того, с 2014 по 2016 год он работал в сборной России.

- У Семака очень хорошая карьера игрока, работал длительное время в качестве помощника с известными тренерами, - приводит "Р-Спорт" слова Гершковича. - Сергей – очень грамотный парень. Могу сказать, что у него все получится. Я хочу просто пожелать ему успехов. Уход из "Зенита"? Андрею Тихонову тоже было комфортно в "Краснодаре", но он поехал в Красноярск. И у Семака есть амбиции, ведь он именно амбициозный человек! Нужно начинать самостоятельную карьеру, ведь так можно и остаться вторым тренером. А Сергей созрел для самостоятельной работы. Я приветствую такой шаг.