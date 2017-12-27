Михаил Гершкович: "Радует, что "Ахмат" сделал ставку на Галактионова"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил, что руководство "Ахмата" поступило правильно, доверив команду Михаилу Галактионову. 33-летний тренер был утвержден в должности после пяти матчей с приставкой и.о.

— Очень радует, что "Ахмат" сделал ставку на молодого отечественного специалиста, – приводят "Известия" слова Гершковича. – Его потенциал был виден еще по работе с юношескими сборными России. Он подтвердил свой уровень за то время, пока исполнял обязанности главного тренера грозненцев. Считаю, в клубе не прогадали с его назначением.