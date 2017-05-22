Михаил Гершкович: "Предложение "Краснодара" обсудят, когда будет регламент"

На исполкоме РФС обсудили предложение "Краснодара" по определению места команды в турнирной таблице при равенстве очков. Ранее на общем собрании клубов РФПЛ члены премьер-лиги поддержали "быков" в этом вопросе. По задумке, команда должна быть выше не по количеству побед, а по личным встречам, передает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Прядкин поднял вопрос об определении мест в турнирной таблице при равенстве очков. Теперь его будут обсуждать, когда будет регламент, – сказал глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.