Михаил Гершкович: "Не понимаю назначения Кучука тренером "Ростова"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович удивлен назначением Леонида Кучука на пост главного тренера "Ростова". По его мнению, в России есть достаточно тренеров, которые могли бы возглавить команду.

- Не понимаю этого назначения, - цитирует "Р-Спорт" Гершковича. - Кучук уже много раз работал в России. Да, он неплохой тренер. Мне просто непонятно, почему руководители не обращают внимания на российских тренеров, которые сейчас без работы и вполне могли возглавить "Ростов". Так что это назначение вызывает вопросы так же, как и назначение Кецбая в "Оренбург". Нужно было, наверное, тренера, который знает эту систему. Ведь ФНЛ – это достаточно специфическая лига. Мне трудно говорить, по каким параметрам его назначили.

У нас есть специалисты: Сергей Павлов, Омари Тетрадзе, Сергей Ташуев, Андрей Канчельскис, Сергей Юран, Сергей Горлукович. Очень рад тому, что Игорь Колыванов принял "Торпедо". Это правильное решение. Почему эти специалисты не востребованы, можно только догадываться. Но, во всяком случае, такие назначения (как Кучука и Кецбая) необдуманные. Я в прошлом году предсказывал, что пригласить Хави Грасию, который из себя ничего не представлял, будет необдуманным решением "Рубина". В итоге истратили много денег, а в результате остались у разбитого корыта.