Михаил Гершкович: "Мало кто в "Локомотиве" сейчас может дотянуться до уровня мастерства Лоськова"

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в интервью "СЭ" омтетил, что 43-летний полузащитник "Локомотива" Дмитрий Лоськов даст фору многим молодым игрокам. По его словам, те 12 минут в матче 28-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (4:0), которые провел хавбек на поле, вышли практически идеальными.

– Как часто пересекались с Дмитрием Лоськовым?

– Мы хорошо знакомы. В свое время он был у меня в молодежной команде. Это выдающийся игрок, который оставил значительный след в нашем футболе.

– Что скажете о его 12 минутах в прощальном матче?

– Часто слышу, что трудно сравнивать прежний и настоящий футбол. Ну вот Лоськов провел 12 минут на поле. Я очень внимательно за ним следил. Он допустил единственную даже не ошибку, а полуошибку, когда отдавал острую передачу на выход к воротам. Понимаете, единственную! Все остальные передачи отдавал своим, причем два раза еще и головой. Уровень мастерства никуда не делся. Да, возраст берет свое, скорость уже не та. Но мало кто в "Локомотиве" сейчас может дотянуться до уровня мастерства Дмитрия. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью Михаила Гершковича