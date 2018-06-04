Михаил Гершкович: "Божович в ближайшее время точно где-то всплывет"

Известный тренер Михаил Гершкович отметил, что для него уход Миодрага Божовича из "Арсенала" стал полной неожиданностью. По словам отечественного специалиста, в ближайшее время черногорец вновь напомнит о себе, когда возглавит одну из команд.
- Божович проделал отличную работу в Туле, и его уход стал большой неожиданностью, - приводят "Известия" слова Гершковича. - Но мне кажется, этот специалист явно не уходит в никуда и в ближайшее время он точно где-то всплывет.
Напомним, что под руководством Божовича "Арсенал" в минувшем сезоне занял 7-е место в чемпионата России. В мае специалист покинул пост главного тренера команды, его место занял Олег Кононов.
Дополнительная информация
https://iz.ru/746405/sevastian-terletckii/trenerskaia-migratciia
psevdonim777
Гершкович всю жизнь плавает
08:52
Arkadiy1976
Всплывёт Гершкович, а Божович появится.
08:49