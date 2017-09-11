Михаил Гащенков: "Ни у кого в "Амкаре" нет панического состояния. Исправить ситуацию можем только сами"

Полузащитник "Амкара" Михаил Гащенков отметил, что не мог отказаться от переход в клуб премьер-лиги. Он также добавил, что в команде нет панического состояния из-за того, что клуб идет на последнем месте в турнирной таблице.

– Как и когда на вас вышел "Амкар"?

– Уже началось межсезонье, я был в Москве. Позвонил спортивный директор "Амкара" Виктор Засульский и сказал, что клуб приглашает меня на просмотр, – приводит официальный сайт "Амкара" слова Гащенкова. – Я сказал, что готов поехать. Когда зовет премьер-лига, вряд ли ты откажешься. Присутствовало небольшое волнение, но был уверен в своих силах. Я быстро освоился. Надо было себя достойно показать, и, видимо, чем-то зацепил тренерский штаб.

– В своем дебютном матче в премьер-лиге вы забили гол. Предел мечтаний?

– Забить, конечно, приятно всегда. Но ты играешь на команду, а она всегда отблагодарит тебя. Все ребята сразу после игры в раздевалке поздравили, сказали очень добрые слова, это, опять же, приятно. Коллектив един, и это многое решает.

– Какие настроения царят в команде в связи с результатами?

– Ситуация, понятное дело, непростая, да и календарь пошел плотный, тяжелый. Но с лидирующими командами легче играть, больше пространства для контратак. Понятно, что все недовольны положением дел. Понятно, что "Амкар" не должен находиться на последних местах. Однако нет панического состояния. Все прекрасно понимают, что ситуацию исправить можем только сами. А нам по силам это сделать.

Напомним, что 25-летний Гащенков в межсезонье перешел в "Амкар" из "Химок", где играл с 2013 года.