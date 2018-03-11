Михаил Галактионов: "У "Ахмата" большие проблемы в обороне"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов после матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:3) отметил, что его команда в первом тайме создала неплохие моменты. Специалист также добавил, что у грозненцев большие проблемы в обороне.

- У нас были большие большие проблемы в обороне, из-за дисквалификации лишись Родолфу и Семенова. Анхель получил повреждение в Туле и выбыл на длительный срок, - цитирует клубная пресс-служба Галактионова. - Сампайю был травмирован, практически лишились всей центральной зоны. Из тех игроков, которые были в строю, выбрали тех, у кого был хотя бы некоторый опыт игры в центре обороны. В принципе, все голы получили из центральной зоны. Бериша болел всю неделю, и провел только несколько тренировок. Мбенг только приходит в себя после операции. Кадровый дефицит у нас имеется. Тем не менее, в первом тайме создавали неплохие эпизоды, но не реализовали их. ЦСКА - опытная команда, с хорошим подбором игроков, они свои шансы использовали, выжали все сто процентов.

- Наигрывали Швеца и Плиева в центре обороны?

- Всю неделю тренировались по такой схеме, чтобы у них было понимание по перестроению и выбору позиции. Плиев имел опыт игры в центре обороны. Швец - один из опорных полузащитников, обладает скоростными данными и навыками игры в обороне в опорной зоне. Из тех кто был в строю - посчитали, что это наиболее подходящие кандидаты.