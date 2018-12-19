Михаил Галактионов: "Рад, что ребята из юношеской сборной востребованы в премьер-лиге"

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в интервью "СЭ" признался, что рад за игроков юношеской национальной команды, которые успешно играют в клубах премьер-лиги.

- Я очень рад, что ребята востребованы, - сказал Галактионов. - Значит, мы в них не ошиблись. Максименко, Рассказов и Ломовицкий – в "Спартаке". Чалов, Кучаев, Хосонов – в ЦСКА, летом из "Уфы" к ним присоединился Обляков. Лысов – в "Локомотиве".

Жалко, травмы замучили Терехова. В "Динамо" на него всерьез рассчитывали. Обидно и за Махатадзе, которой у нас был капитаном. У Георгия шикарные данные, но в "Рубине" не сложилось, поехал по арендам, целый год потерял. Сейчас в "Казанке". Надеюсь, еще прибавит.

– Был футболист, в которого не верили – а у него пошло?

– На юношеском чемпионате России с большими перепадами играл Обляков. Вроде задатки хорошие, но какой-то вялый. Потом выяснилось – то ли травма беспокоила, то ли болел. Все изменилось в 2016-м на Мемориале Гранаткина, где выступал за сборную Санкт-Петербурга. Наколотил шесть мячей, получил приз лучшему игроку турнира. Дали Ивану шанс в сборной, и тут показал себя во всей красе, сразу завоевал место в основе. (Александр Кружков)

Напомним, Галактионов тренировал юношескую сборную России в 2018 году.

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