Михаил Галактионов: "Пусть мою работу оценивают руководители"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов отметил, что его команда достойно смотрелась в матче 18-го тура против "Уфы" (2:1). Галактионов руководит командой последние три матча, в которых грозненцы потеряли только два очка

- Ожидали, что игра будет больше характерная, боевая, - сказал Галактионов в эфире канала "Наш футбол". - Порадовало, что мы большую часть матча владели преимуществом. Хотелось бы прибавить в атаке. Немного смазали концовку, привезли себе гол, добавили нервозности. Но в то же время набрали три важных очка и в целом убедительно выглядели. Поздравляю ребят с победой.

- Вы набрали с командой уже семь очков. Довольны своей работой?

- Не мне это судить, пусть оценку дают руководители.