Михаил Галактионов – об интересе "Уфы": "Пока не готов комментировать"

33-летний тренер Михаил Галактионов не подтвердил, но и не опроверг факт переговоров с "Уфой". Сегодня, напомним, главный тренер башкирской команды Сергей Семак прибыл в питерский офис "Газпрома" для переговоров по поводу возможной работы в "Зените", который накануне объявил о расторжении контракта с Роберто Манчини. В то же время, по данным "СЭ", представители "Уфы" уже провели предварительные консультации с Галактионовым.

– Сергей Семак с высокой долей вероятности покинет "Уфу" и возглавит "Зенит". По нашим данным, вы первый кандидат на пост наставника башкирской команды. Уже начали переговоры с представителями уфимцев? – вопрос Галактионову.

– Пока не готов комментировать. Возможно, позже что-то скажу. (Андрей СИЗЯКИН)