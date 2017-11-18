Михаил Галактионов: "Не обсуждал с руководством "Ахмата", когда я избавлюсь от приставки "исполняющий обязанности"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов считает, что после первого тайма команда могла рассчитывать на большее, чем ничья в матче с "Динамо" (1:1). При этом специалист не разговаривал с руководством о том, когда он сможет избавиться от приставки "исполняющий обязанности".

– Испытываю двоякое чувство, – сказал Галактионов. – По содержанию первого тайма, по количеству голевых эпизодов мы рассчитывали на большее, хотели побеждать, нацеливали на это футболистов. К сожалению, в первые 10-15 минут второго тайма отдали инициативу, пропустили гол со стандарта. Хотя концовка была за нашей командой. Имели хороший момент, но не получилось.

– Когда вы лишитесь приставки "исполняющий обязанности"? Разговаривали об этом с руководством?

– Эту тему не поднимали. Она сегодня не уместна. Нам надо выполнять свою задачу. Будем ждать решение руководителя.

– Как-то изменили программу тренировок?

– Мне близко видение игры Кононова. Нам надо действовать в том же ключе. Конечно, есть определенные вкрапления в процессе, но они не такие сильные. Стараемся нацеливать футболистов играть от себя, а не от соперника. (Павел ГУРЕВИЧ)