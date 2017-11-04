Михаил Галактионов: "Назначение в "Ахмате"? Меня пока поздравлять не с чем"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов перед матчем 16-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что защитник Заурбек Плиев заслужил место в основном составе работой на тренировках. Напомним, что Галактионов готовил команду к предстоящей встрече после отставки Олега Кононова.

– Меня пока не с чем поздравлять, наша задача – подготовить команду к наступающей игре, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Галактионов. – У нас есть определенные ожидания от матча, мы работали над определенными аспектами игры, и теперь их нужно перенести на поле. Решение по стартовому составу принимается исходя из состояния футболистов и их готовности, а также исходя из работы на тренировках. Выбор сделан в пользу Плиева, посмотрим, как он себя проявит.

Трансляция матча "Ахмат" – "Ростов"