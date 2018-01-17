Михаил Галактионов: "Надеемся, к началу чемпионата Бериша будет в строю"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов, вместе с командой находящийся на сборах в Турции, отметил, что игроки вернулись из отпуска в хорошей форме и с отличным настроением. Также специалист подчеркнул, что работа на трансферном рынке ведется.

– Футболисты за время отпуска соскучились друг по другу, хотят работать, – цитирует Галактионова пресс-служба клуба. – На данный момент все игроки в строю. Ребятам предстоит достаточно тяжелый сбор, так что футболистам необходимо потерпеть, чтобы набрать свои оптимальные кондиции.

Бернард Бериша в конце сезона имел проблемы со здоровьем. Он был прооперирован и сейчас восстанавливается. Начиная со второго сбора он будет работать индивидуально, а затем вернутся в общую группу. Надеемся, что к началу чемпионата он будет в строю. Все остальные футболисты работают в штатном режиме.

На сегодняшний день руководство клуба совместно с тренерским штабом рассматривает кандидатуры для усиления состава. Получится или нет – это уже другой вопрос.

"Ахмат" с 26 очками после 20 туров находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.