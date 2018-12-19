Михаил Галактионов: "Кононов - очень требовательный тренер"

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов в интервью "СЭ" заявил, что наставник "Спартака" Олег Кононов является очень требовательным специалистом.

– "Спартак" – клуб специфический, миллион подводных камней. Как полагаете, получится там у Кононова?

– Хотелось бы. Если отталкиваться от спортивной составляющей, здесь сомнений нет. Игру он выстроит, исполнители под нее есть, организация тренировочного процесса будет на самом высоком уровне. А все остальное… Зачем гадать? Поживем – увидим.

– Сергей Юран считает, что в "Спартаке" тренеру нужен кнут. Пытаюсь представить его в руках Олега Георгиевича – и не могу.

– Поверьте, это обманчивое впечатление. Человек он не слишком эмоциональный, зато очень требовательный. Умеет быть жестким. Опыт работы уже большой, так что жизнь научила…

– …Резать мясо?

– Скажу иначе – принимать решения. (Александр Кружков)

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября 2018 года. Красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 17 туров.

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