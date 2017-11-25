Михаил Галактионов: "Гиголаев может выйти сегодня на поле"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов подчеркнул, что команда готовилась в штатном режиме к матчу 18-го тура чемпионата России против "Уфы". По его словам, сегодня на замену сможет выйти восстановившийся после травмы Роланд Гиголаев.

- Готовились к матчу в штатном режиме, - сказал Галактионов в эфире канала "Наш футбол". - Сегодня не сыграют Балай и Мбенг - у них повреждения. Иванов постепенно набирает форму. Думаем, что в ближайшие игры он нам поможет. Гиголаев сегодня может выйти на поле.

Матч "Ахмат" - "Уфа" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.