Михаил Галактионов: "Ахмат" заслуживал большего в матче против "Динамо"

И.о. главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов после матча 17-го тура чемпионата России против "Динамо" (1:1) поблагодарил своих подопечных за эту встречу. Специалист также добавил, что его команда заслуживала большего результата.

– Мы предупреждали наших футболистов в перерыве, что нельзя останавливаться и надо продолжать играть агрессивно, – сказал Галактионов в эфире телеканала "Наш футбол". – В первые 15 минут второго тайма мы отдали инициативу и пропустили гол. Мы могли в первом тайме сделать счет крупнее, но не смогли реализовать свои моменты.

Я говорил после игры с "Ростовом", что мы хотим играть так, как мы тренируемся, придерживаясь нашей философии.

Хочу поблагодарить своих подопечных за этот матч, они играли с полной самоотдачей. Считаю, что мы в этой встрече заслужили большего, чем просто ничья.

Трансляция матча "Динамо" - "Ахмат"