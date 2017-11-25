Михаил Галактионов: "Ахмат" в очередной раз сам себе создал нервную концовку"

Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов после победы в матче 18-го тура против "Уфы" (2:1) отметил, что его подопечные сдали в концовке встречи. Грозненцы вели со счетом 2:0, но пропустили на 87-й минуте.

- Мы ожидали, что будет такая вязкая игра, с упором на характер, с большим количеством борьбы, - цитирует официальный сайт "Ахмата" Галактионова. - Настраивали ребят на это, вместе с тем, нужно было играть так, как мы отрабатываем на тренировках. Считаю, что по инициативе мы выглядели неплохо, единственное, нам нужно добавить в остроте в атакующих действиях. Также это касается взаимодействия всей команды во всех фазах игры. К сожалению, в очередной раз сами себе создали нервную концовку, но с честью вышли из этого. Ребята молодцы, набрали важные три очка.