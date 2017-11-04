21:03 | Футбол — РФПЛ

Михаил Галактионов: "Ахмат" в игре с "Ростовом" продолжил следовать идеологии Кононова"


Исполняющий обязанности главного тренера "Ахмата" Михаил Галактионов после матча 16-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0) отметил, что команде было важно отреагировать на последние результаты. Напомним, что Галактионов готовил команду к минувшей встрече после отставки Олега Кононова.

– Мы продолжили следовать идеологии Кононова в этой встрече, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Галактионов. – Нам было важно отреагировать на последние результаты, и я благодарен команде за игру. Отрезками мы смотрелись неплохо, и я поздравляю коллектив с победой.

Важен командный дух, характер. Пропущенный или забитый мяч – результат действий всего "Ахмата", а не одного футболиста. Наш победный гол – это целая цепочка удачных и положительных действий.

Трансляция матча "Ахмат" – "Ростов"

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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