Михаил Галактионов: "Ахмат" хочет реабилитироваться за результат матча с "Арсеналом"

Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА выразил надежду, что грозненцам удастся реабилитироваться за поражение в предыдущей игре против "Арсенала" (0:1).

- Кадровые проблемы есть. Но ребята, которые выйдут на поле, заряжены, настроены, и постараются показать себя с лучшей стороны, - сказал Галактионов в эфире канала "Наш футбол". - Любое поражение неприятно. Ребята хотят реабилитироваться после результата в Туле.

Матч "Ахмат" - ЦСКА стартует в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.