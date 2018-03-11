16:27 | Футбол — РФПЛ

Михаил Галактионов: "Ахмат" хочет реабилитироваться за результат матча с "Арсеналом"


Главный тренер "Ахмата"  Михаил Галактионов в преддверии матча 22-го тура чемпионата России против ЦСКА выразил надежду, что грозненцам удастся реабилитироваться за поражение в предыдущей игре против "Арсенала" (0:1).

- Кадровые проблемы есть. Но ребята, которые выйдут на поле, заряжены, настроены, и постараются показать себя с лучшей стороны, - сказал Галактионов в эфире канала "Наш футбол". - Любое поражение неприятно. Ребята хотят реабилитироваться после результата в Туле. 

Матч "Ахмат" - ЦСКА стартует в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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