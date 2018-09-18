Михаил Ефремов: "Я – за Карреру! Винить тренера надо в последнюю очередь"

Заслуженный артист РФ, известный болельщик "Спартака" Михаил Ефремов поддержал главного тренера красно-белых Массимо Карреру.

В понедельник другой поклонник москвичей, известный актер Дмитрий Назаров раскритиковал итальянца, в поэтической форме заявив, что "Наше счастье – не Каррера".

– Я – за Карреру, – сказал Ефремов. – Винить тренера надо в последнюю очередь.

– Лайки Глушакова и Ещенко под роликом Назарова – "на автомате", или они выразили солидарность с болельщиком?

– Да какая разница? Думаю, просто поспокойнее надо быть, и все. Это не конец света.

– Тот факт, что они не полетят с командой на матч с "Рапидом"...

– Вы же не были на последних тренировках, я тоже. Может, они не готовы.

– По нашей информации, в Вене капитаном будет Джикия. Это лучший вариант?

– Да, хороший вариант.

"Спартак" отправится в Вену на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рапида" завтра. Игра состоится на следующий день, в четверг, 20 сентября, начало – 19.55 по московскому времени. (Андрей Михайлов)

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