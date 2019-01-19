Михаил Ефремов: "Верю в красивую мечту Кононова"

Известный актер, болельщиком "Спартака" Михаил Ефремов в интервью "СЭ" признался, что верит в успех Олега Кононова​ на посту главного тренера красно-белых. По его мнению, "Спартак" может стать чемпионом с этим специалистом.

– Как восприняли приход Олега Кононова?

– Как и для большинства это стало неожиданностью. Мне нравился его "Краснодар" – дерзкий, агрессивный, самолюбивый. Но и при Шалимове команда лицо сохраняла. Пока давать оценку работе Олега Георгиевича рановато – слишком уж мало времени прошло. Хотя три его финишные победы над "Крыльями", "Локомотивом" и "Анжи" обнадеживают.

– Верите, что Кононову удастся воплотить в жизнь мечту – вернуть "Спартаку" игру времен Бескова и Романцева?

– Сама по себе мечта очень красивая. И я в нее верю. На то и болельщик, что бы верить порой даже в самое невозможное. И в чемпионство верю! Правда, и конкуренты не дремлют – готовятся. Вон Гинер какой ЦСКА создал – гигант! Говорят, его клуб хочет Абрамович купить. Не слышали? (Александр Львов)

Полностью интервью Ефремова