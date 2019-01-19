Михаил Ефремов: "Подслушивать телефонные разговоры – грязь"

Известный актер, болельщиком "Спартака" Михаил Ефремов в интервью "СЭ" отметил, что на стороне полузащитника Дениса Глушакова. По его мнению, нельзя во всем винить одного человека.

– А как же разговоры про ОПГ "Ромашка", заговор Глушакова?

– Они мне напоминают сплетни времен Союза Советских Социалистических Республик. Тот же душок! Почему я за Глушакова? Да потому что его травят! И мне это понятно, поскольку нечто подобное на себе испытал. Надеюсь, что ему, как и мне, все эти сплетни и оговоры по барабану. А подслушивать телефонные разговоры это все равно что читать чужие письма. Грязь!

– В конфликте капитана "Спартака" и Карреры Олег Романцев сразу встал на сторону Глушакова. Это сыграло для вас свою роль?

– Я человек самостоятельный. Понятно, что Каррера тренер неопытный. И вешать на него всех собак неправильно. Как и обвинять во всех бедах команды одного Дениса. (Александр Львов)

Полностью интервью Ефремова