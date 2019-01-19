Михаил Ефремов - об уходе Промеса: "Может, Канчельскис и прав"

Известный актер, болельщиком "Спартака" Михаил Ефремов в интервью "СЭ" назвал спартаковцка, которого называл артистом. Также он признался, что болезненно воспринял уход Квинси Промеса в "Севилью"​.

– Есть спартаковец, которого в порыве восхищения вы называли артистом?

– Возможно, рискую кого-то обидеть, но назову Мостового. Он ведь все-таки Царь! (смеется). Очень тонкий, мыслящий футболист!

– Уход кого из спартаковцев был для вас наиболее болезненным?

– Из последних – Промес. Импровизатор, быстрый, настырный. Хотя Канчельскис считает, что он мог быть таким только в России. А вот в "Севилье", где другой уровень футбола, у голландца что-то пока не очень идет. Может, Андрей и прав. Еще жалко было расставаться с Тихоновым, Алексом. Ну и, конечно, с Романцевым, после которого и начались все эти метания. (Александр Львов)

Полностью интервью Ефремова