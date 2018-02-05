Михаил Ефремов: "Кайфую от Луиза Адриану, от Фернанду. Да от всех!"

Заслуженный артист РФ, известный болельщик "Спартака" Михаил Ефремов в интервью официальному каналу красно-белых в YouTube сказал, что ему очень повезло побывать на тренировке команды на сборе в Марбелье. Актер в эти дни находится в Испании – в Эстепоне прошел его творческий вечер "Хороший, плохой, злой".

"Наши в городе!" Михаил Ефремов посетил тренировку "Спартака"

– Я вообще не верю, что я тут, в Испании, да и тут "Спартак", – сказал Ефремов. – Мне очень повезло!

– Вы специально подгадали, чтобы ваш концерт в Марбелье должен совпасть с пребыванием "Спартака"?

– Нет, я думаю, что "Спартак" специально подгадал, чтобы у них были сборы, когда у меня концерт в Марбелье. Но не совсем. Мы душой были с вами на тренировке и в это время читали стихи. Потому что все мы, на самом деле, ждем повторения прошлогоднего успеха.

– "Спартак" – это та команда, которая должна во всех турнирах стремиться к победе. Так?

– Нет. На самом деле, главное, чтобы была веселая.

– Сейчас веселая?

– Я думаю, да. Но сейчас она злая к тому же, что хорошо.

– У вас есть любимые игроки?

– Я кайфую от Луиза Адриану, от Фернанду. От Промеса все кайфуют. Глушаков, Ещенко... Джикия надо, чтобы восстановился быстрее. Да от всех! О ком бы ни говорили – Селехов, Ребров... Все собрались и доказали!

– Футбол часто сравнивают с театром. Но с кино, наверное, не сравнится. В кино может быть дубль, а тут, если ошибся...

– Кино – это индустрия. А футбол и театр – это искусство!

– На какой ближайший матч собираетесь пойти, чтобы поддержать команду?

– 15-го (первая игра 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика". – Прим. "СЭ").

Отметим, что ответный матч второго по значимости еврокубкового турнира состоится в Бильбао 22 февраля.