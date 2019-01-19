Михаил Ефремов: "Дзюба напоминает Быстрова"

Известный актер, болельщиком "Спартака" Михаил Ефремов в интервью "СЭ" признался, что Артем Дзюба​ напоминает ему Владимира Быстрова. Также он назвал игроков, которых хотел бы видеть в стане красно-белых.

– Интересно, как бы вы восприняли новость о возвращении Дзюбы в "Спартак"?

– Прежде всего, с интересом прочитал бы заявление "Фратрии" на этот счет. А если серьезно, то Артем – нормальный парень. Никогда не слышал от него плохого слова о "Спартаке". Хотя повод был – сколько его по арендам гоняли. А только зубы стискивал и пер, пер, пер! С таким характером, думаю, Дзюба и в бундеслиге не затерялся бы. Дзюба – птица-говорун. Таким всегда сложно. Но он, ни в жизни, ни на поле от себя не отступает! Кремень! В этом плане он мне Володю Быстрова напоминает.

– Кого из выступающих в России футболистов, исключая, естественно, "Зенит" и ЦСКА, вы хотели бы видеть в "Спартаке"?

– Сразу и не назовешь. Мне кажется, Калачев из "Ростова" пригодился бы. Фернандеш из "Локомотива". Но он Семина не бросит! Или Соломона Кверквелию – огонь парень. Представляете их вдвоем с Джикией! Гремучая смесь в центре обороны! (Александр Львов)

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