Михаил Боярский: "Зениту" и "Спартаку" не хватало мотивации"

Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил, что ему не хватило страсти в матче шестого тура чемпионата России со "Спартаком".

- Встреча соответствовала приставке "супер"?

- Нет. Мне кажется, что команды, которые являются лидерами чемпионата страны, должны уметь забивать. Понимаю, что это достойные и равнозначные соперники. Но у меня такое ощущение, и тем, и другим не хватало мотивации.

Не было страсти, которую мы видим в европейском футболе, как будто завтра всех игроков повесят или расстреляют за неудачный матч, и они действуют с особым настроением. Первый тайм вялым получился, второй стал более напряженным за счет эмоций зрителей, нагнетанию атмосферы, но мастерства, которого мы ждали, в исполнении команд не было. (Арман МКРТЧЯН)

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