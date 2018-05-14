Михаил Боярский: "Я – за Семака. Иностранцы пусть тренируют у себя"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что сине-бело-голубых должен возглавить нынешний главный тренер "Уфы" Сергей Семак. Накануне стало известно об уходе из клуба Роберто Манчини, проработавшего в "Зените" один сезон.

– На сегодня самый реальный вариант – Сергей Семак, – считает Боярский. – Правда, лучше, чтобы поначалу он не был главным, а работал в связке с кем-нибудь. Это необходимо для взаимной поддержки, чтобы принимать решения по совершенствованию команды. Семак мне симпатичен тем, что знает коллектив изнутри, у него мировоззрение российского человека. Очень важно, что у него есть понимание всех тонкостей нашего футбола. Сергей – не чужой, свой, выступал в "Зените" очень хорошо. Его кандидатура – самый лучший вариант. К иностранным специалистам очень уважительно отношусь, но пускай готовят своих футболистов за рубежом. Толку от их приезда мало. (Арман МКРТЧЯН)

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