Михаил Боярский: "Я – за Семака. Иностранцы пусть тренируют у себя"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что сине-бело-голубых должен возглавить нынешний главный тренер "Уфы" Сергей Семак. Накануне стало известно об уходе из клуба Роберто Манчини, проработавшего в "Зените" один сезон.
– На сегодня самый реальный вариант – Сергей Семак, – считает Боярский. – Правда, лучше, чтобы поначалу он не был главным, а работал в связке с кем-нибудь. Это необходимо для взаимной поддержки, чтобы принимать решения по совершенствованию команды. Семак мне симпатичен тем, что знает коллектив изнутри, у него мировоззрение российского человека. Очень важно, что у него есть понимание всех тонкостей нашего футбола. Сергей – не чужой, свой, выступал в "Зените" очень хорошо. Его кандидатура – самый лучший вариант. К иностранным специалистам очень уважительно отношусь, но пускай готовят своих футболистов за рубежом. Толку от их приезда мало. (Арман МКРТЧЯН)
Bibigon2000
при всем уважении к Сергею Семаку-пусть тренируется на луганской заре или на цске
18:46
Millwall82
Ты за Тосно, вот и вали каналья с ними в небытие.
18:41
Солёный
Миша, давай дальше - "Иностранцы пусть играют у себя" и еще дальше "Не петербуржцы пусть играют у себя"... ))))
18:33
SS-1525-Sergey
Смысл возвращать Семака вторым, когда ещё главный не назначен. Навязывать новому главному второго это уже закладывать мину, если не сойдутся характерами и видением футбола. Тем более брать, как приемника главному, что уже чревато. Плюс Семак не так хорошо знает этот состав Зенита, так как он существенно обновлён. Можно, но с аргентинцами у него не получится и с большинством придётся проститься, что приведёт опять к обновлению состава. На постройку команды опять нужно время, от этого будут страдать все. Нужно стабилизировать состав и поставить игру не на год или два, а на длительную перспективу и подбирать игроков именно тех, которые могут в неё вписаться, а не затыкать дыры. У нас же игроки тасуются передвигаются и не играют даже на тех позициях, как играли в прежних клубах. Универсализм хорошо, если тренирует Лобановский, а не очередной халиф на час.
18:30
Rafik America
Уважаемый Михаил Сергеевич! А вам когда-нибудь предлагали главную роль в связке с кем-либо? Думаю, что главный тренер все-таки должен быть один. Поддерживаю кандидатуру Семака, и пусть он сам выбирает себе тренерский штаб.
18:26
клад555
дай денег Тосно и то прикольней будет!
18:24