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Михаил Боярский: "Я посмотрел "Зенит" - "Динамо" уже два раза, не считая репортажа по радио"


Народный артист России, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский признался, что уже два раза посмотрел ответный матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против минского "Динамо" (8:1).

 
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Петербургский клуб стал вторым в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.

- Этот матч поломал все стереотипы. Чем команде тяжелей, тем лучше она играет, - цитирует Боярского "Национальная служба новостей". - Вдесятером, без зрителей, при счете 0:4 начать матч и выиграть 8:1!

Я посмотрел матч два раза, но уже потом, а сначала слушал репортаж по радио. Это легенда, которая останется на все болельщицкие годы.

Ранее испанская газета Marca назвала выход "Зенита" в четвертый отборочной раунд Лиги Европы "настоящим мужским поступком".

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. Отбор для "Зенита" и "Уфы"
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