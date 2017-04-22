Михаил Боярский: "Урал" проявил себя агрессивно, несмотря на то, что был ранен"

Известный актер театра и кино Михаил Боярский, который работал диктором на матче 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0), отметил, что команда Александра Тарханова проявила себя агрессивно. Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала".

– Я был очень взволнован тем, что пришлось быть диктором, – приводит ТАСС слова Боярского. – Но, судя по комментариям болельщиков, игра могла быть лучше. Однако "Урал" проявил себя максимально агрессивно, несмотря на то, что команда была ранена. А справедливо или нет – пусть решают специалисты".

"СЭ" вел трансляцию матча "Зенит" – "Урал"