Михаил Боярский: "Урал" проявил себя агрессивно, несмотря на то, что был ранен"

Известный актер театра и кино Михаил Боярский, который работал диктором на матче 24-го тура "Зенит" – "Урал" (2:0), отметил, что команда Александра Тарханова проявила себя агрессивно. Напомним, что главный арбитр встречи Алексей Еськов удалил трех игроков "Урала".
– Я был очень взволнован тем, что пришлось быть диктором, – приводит ТАСС слова Боярского. – Но, судя по комментариям болельщиков, игра могла быть лучше. Однако "Урал" проявил себя максимально агрессивно, несмотря на то, что команда была ранена. А справедливо или нет – пусть решают специалисты".
marksan
Господин Боярский! Как это понять: "Однако "Урал" проявил себя максимально агрессивно, несмотря на то, что команда была ранена." Дрантаньян не понял почему и кто его (Урал) ранил? Офиговеть можно! Не садитесь не в свои сани! Вы сами об этом вещали накануне! Не получилось, однако!
18:09