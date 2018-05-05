Михаил Боярский: "Тосно" возьмет Кубок России, даже не сомневаюсь"

Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский сказал, что продолжит поддерживать питерский клуб, несмотря на критику команды. Ранее он в интервью "СЭ" сказал, что готов поболеть за "Тосно", а сегодня пришел на игру команды против "Динамо" (1:2).

- Я продолжу поддерживать сине-бело-голубых, буду смотреть встречу с "Локомотивом", - сказал Боярский. - А "Тосно" - симпатичная команда. Она молодая, азартная, некоммерческая. В ней есть какой-то дух. Конечно, футболисты слишком эмоциональны и действовали сегодня суетливо. Пасы нервные. Нужно было больше брать игру на себя. Уступили… Но, уверен, что 9 мая ребята возьмут Кубок России. Я в этом даже не сомневаюсь. Перспективный коллектив. И, потом, питерский. Здорово, что в нашем городе есть конкуренция. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Положение команд в чемпионате России по футболу //

Полностью интервью Боярского - скоро в "СЭ"