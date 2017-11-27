Михаил Боярский: "Такие матчи сильно травмируют. Хоть водки выпей"

Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) отметил, что ему тяжело психологически переносить такие поражения. По словам артиста, он не верит, что питерцы смогут стать чемпионами страны в нынешнем сезоне.

– Верите, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне? Есть "Локомотив", "Спартак"…

– Вот сейчас веры что-то нет. Дело в том, что такие матчи меня сильно травмируют… У меня депрессия начинается. Я не верю сейчас в золото. Да, есть "Локомотив", "Спартак". Они сильно играют и могут добиться своего. Дай бог, чтобы "Зенит" стал третьим-четвертым. Нет, я до конца буду болеть и верить в свою команду. Но, поймите, сейчас у меня такое настроение. Ужас какой-то. Хоть водки выпей, ей-богу! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского