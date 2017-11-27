22:32 | Футбол — РФПЛ

Михаил Боярский: "Такие матчи сильно травмируют. Хоть водки выпей"

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Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) отметил, что ему тяжело психологически переносить такие поражения. По словам артиста, он не верит, что питерцы смогут стать чемпионами страны в нынешнем сезоне.

– Верите, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне? Есть "Локомотив", "Спартак"…

– Вот сейчас веры что-то нет. Дело в том, что такие матчи меня сильно травмируют… У меня депрессия начинается. Я не верю сейчас в золото. Да, есть "Локомотив", "Спартак". Они сильно играют и могут добиться своего. Дай бог, чтобы "Зенит" стал третьим-четвертым. Нет, я до конца буду болеть и верить в свою команду. Но, поймите, сейчас у меня такое настроение. Ужас какой-то. Хоть водки выпей, ей-богу! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Боярского

Спартак М - Зенит

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (16)
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wilde

Арманьяк гасконский выпей! ;) хотя... если водку поджечь - то цвета родного газпрома будут, - и залпом жахни... на Миллера...))

23:36

Adios Amigos R...

Я пью до дна за тех, кто в море!!!

23:17

nik27772

боярышнику прими

23:03

Thomas_Boy_

Эти канальи вообще играть не умеют, Миш.

22:55

пользователь Гугл

Зачем ты, Миша, так орешь?  Словно ограбленный еврей.  Ты Д'Артаньяна не тревожь,  Он дворянин, а не плебей.

22:51

anhora

Скоропостижная смерть Сарсании аукнется Зениту. Толковый мужик был. И не только в трансферах. А Фурсенко ничего в своей жизни не создал. Только "осваивает бюджет" и сваливает. А потом снова всплывает с блаженными идеями. Так что предчувствия Боярского не на пустом месте...

22:46

котофеич

Миша как раньше в подьезде набухайся!!!

22:46

Alex3114

- Михаил, а давайте сходим в ресторан, закажем шампанского.. - Сколько? - Ну, бутылок пятьсот.

22:46

П_о_в_а_р

Выпьем, Сергеич! За Спартак!!!

22:45

Ivarr

Да все нормально будет у Зенита, не переживай))

22:41

Союз Аполлонович

Ах ха ха! Молодец ДАртаньян

22:40

titan2313

Лучше с Кокориным шампанского выпей!

22:40

VD44

Михаил, берегите здоровье, не болейте за Зенит...

22:40

Бен Ричардс

Такие матчи некоторым открывают реалистичный взгляд на мир. Наконец-то Боярский начал правильно оценивать реальную силу «Зенита».

22:40

Помор

Так выпей, если не зашит, Зенит начал путь на дно.

22:39

Honest Spartak

)))

22:37