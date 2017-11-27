Михаил Боярский: "Такие матчи сильно травмируют. Хоть водки выпей"

Известный актер и певец, болельщик "Зенита" Михаил Боярский после матча 18-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:3) отметил, что ему тяжело психологически переносить такие поражения. По словам артиста, он не верит, что питерцы смогут стать чемпионами страны в нынешнем сезоне.
– Верите, что "Зенит" станет чемпионом в этом сезоне? Есть "Локомотив", "Спартак"…
– Вот сейчас веры что-то нет. Дело в том, что такие матчи меня сильно травмируют… У меня депрессия начинается. Я не верю сейчас в золото. Да, есть "Локомотив", "Спартак". Они сильно играют и могут добиться своего. Дай бог, чтобы "Зенит" стал третьим-четвертым. Нет, я до конца буду болеть и верить в свою команду. Но, поймите, сейчас у меня такое настроение. Ужас какой-то. Хоть водки выпей, ей-богу! (Виталий АЙРАПЕТОВ)
wilde
Арманьяк гасконский выпей! ;) хотя... если водку поджечь - то цвета родного газпрома будут, - и залпом жахни... на Миллера...))
23:36
Adios Amigos R...
Я пью до дна за тех, кто в море!!!
23:17
nik27772
боярышнику прими
23:03
Thomas_Boy_
Эти канальи вообще играть не умеют, Миш.
22:55
пользователь Гугл
Зачем ты, Миша, так орешь? Словно ограбленный еврей. Ты Д'Артаньяна не тревожь, Он дворянин, а не плебей.
22:51
anhora
Скоропостижная смерть Сарсании аукнется Зениту. Толковый мужик был. И не только в трансферах. А Фурсенко ничего в своей жизни не создал. Только "осваивает бюджет" и сваливает. А потом снова всплывает с блаженными идеями. Так что предчувствия Боярского не на пустом месте...
22:46
котофеич
Миша как раньше в подьезде набухайся!!!
22:46
Alex3114
- Михаил, а давайте сходим в ресторан, закажем шампанского.. - Сколько? - Ну, бутылок пятьсот.
22:46
П_о_в_а_р
Выпьем, Сергеич! За Спартак!!!
22:45
Ivarr
Да все нормально будет у Зенита, не переживай))
22:41
Союз Аполлонович
Ах ха ха! Молодец ДАртаньян
22:40
titan2313
Лучше с Кокориным шампанского выпей!
22:40
VD44
Михаил, берегите здоровье, не болейте за Зенит...
22:40
Бен Ричардс
Такие матчи некоторым открывают реалистичный взгляд на мир. Наконец-то Боярский начал правильно оценивать реальную силу «Зенита».
22:40
Помор
Так выпей, если не зашит, Зенит начал путь на дно.
22:39
Honest Spartak
)))
22:37