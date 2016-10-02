Михаил Боярский: "Судейство в матче "Зенит" - "Спартак" было объективным"

Знаменитый актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский назвал объективным судейство в матче 9-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (4:2). При счете 3:2 в пользу питерцев Доменико Кришито, уже имевший желтую карточку, сбил форварда красно-белых Квинси Промеса. Арбитр Сергей Иванов не увидел нарушения правил, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.

- Считаю судейство объективным, все было абсолютно точно, - цитирует ТАСС Боярского. - Игрой своей команды я доволен, линия атаки провела прекрасный матч. Халка уже нет, но "Зенит" выступает здорово. Думаю, следующую игру будет стоять Кержаков, а не Лодыгин, защита и вратарь сыграли плохо.