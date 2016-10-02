Михаил Боярский: "Судейство в матче "Зенит" - "Спартак" было объективным"

Знаменитый актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский назвал объективным судейство в матче 9-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" (4:2). При счете 3:2 в пользу питерцев Доменико Кришито, уже имевший желтую карточку, сбил форварда красно-белых Квинси Промеса. Арбитр Сергей Иванов не увидел нарушения правил, в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану.
- Считаю судейство объективным, все было абсолютно точно, - цитирует ТАСС Боярского. - Игрой своей команды я доволен, линия атаки провела прекрасный матч. Халка уже нет, но "Зенит" выступает здорово. Думаю, следующую игру будет стоять Кержаков, а не Лодыгин, защита и вратарь сыграли плохо.
Pretender
Главный судья встречи Сатана-Дьявол г-н Бояскин признал, что все ошибки в судйстве были в рамках судейских правил. За это, пояснил после интервью судья, мне приготовлено в аду место вип-люкс.
21:45
Seraffim
Эх, Михаил Сергеевич! Для меня вы были кумир, я не болел за Зенит, но желал ему удачи, что бы не расстраивать вас. Жаль, что предвзятая игра судей, для вас стала нормой...
21:25
Adios Аmigos R.
Lars Berger А "Двадцать лет спустя" достоин Оскара... 21:02 ========== Да.
21:20
Akula
Лысый неадекватушка
21:19
werder63
Дартаньян настолько постарел, что они теперь с только Орловым могут понять друг друга, больше никто)))!
21:10
Lars Berger
А "Двадцать лет спустя" достоин Оскара...
21:02
novic
Промес красиво упал, хотя касание с Кришито было. Тянуло ли на штраф? Может да, может нет.
21:01
spar001
Миша это ты необъективен..
20:59
Gnomik178
Боярскому жирный минус. Миша, своим комментарием ты чрное пятно нанёс Зениту. Лучше бы не вылезал со своего спектакля
20:54
Вася-СвинопаС
"Зеленоглазое" такси...Не "томози"...Одень очки..
20:52
shu111
засохший мушкетер
20:51
Петя
Плешивы.й с твоей точки зрения черное это белое, это понятно! Занимайся лучше своей колбасой и не лезь в специалисты футбола!
20:50
Бен Ричардс
Был о М.Боярском лучшего мнения. Впрочем это было очень давно. Если бы "Спартак" забил решающий мяч "Зениту" при тех же обстоятельствах, как сегодня забили сегодня со второго пенальти, мне было бы по крайней мере неловко, как сегодня ярому болельщику-телекомментатору "Зенита" Геннадию Орлову, что не может не вызывать уважения. Видимо М.Боярский сейчас перешёл в категорию публичных людей, у которых слово "стыд" вызывает приступ смеха.
20:36
vvs_70
Питерская шляпа говорит шляпу
20:32
Супершвайни
Миша, ты же хороший и уважаемый мной актёр ! Не строй из себя шута горохового=)
20:31
bolt_1961
Сними шляпу протри очки и посмотри телевизор Кришито чемпион по вольной борьбе
20:26
Dexterous
Мушкетеры врут и не краснеют
20:26
ziggy1976
старая лживая каналья, тысяча чертей!))
20:24
mallwen
Боярский старый уже и плохо видит(
20:23
Супершвайни
Мишель, "Шляпу сними"(C) Кавказская пленница =)))
20:23