Михаил Боярский: "Семин оказался мудрее Манчини"

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский после поражения сине-бело-голубых от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России сказал, что питерцам не хватило изобретательности в атаке. Он отметил, что результаты команды в трех последних матчах (2 поражения и 1 ничья. – Прим. "СЭ") премьер-лиги настораживают.
– К поражению надо отнестись философски, – заявил Боярский. – Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер "Локомотива" оказался мудрее. "Зенит" сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.
– Появление Артема Дзюбы с первых минут этому поспособствовало?
– Артем – не самый быстрый игрок. Он может выйти в ответственный момент и выиграть единоборства на втором этаже. В итоге не хватило скорости и изобретательности в штрафной площадке соперника. Защитники "Локомотива" справлялись со всеми атаками, ну и вратарь – молодец. Должен был забивать Кокорин, но попал в Гильерме.
– С чем связываете трехматчевую серию петербуржцев без побед?
– Последние три матча насторожили. Этого следовало ожидать, однако это не значит, что команда стала хуже играть – в Лиге Европы идем хорошо, хотя первый звонок был уже с "Арсеналом". На своем поле надо играть лучше. В начале прошлого матча с ЦСКА была совсем другая мотивация. Может, не хватает внутреннего стимула. Команда ведь хорошая, фортуна была не на нашей стороне. Забей сегодня "Зенит" первым, все бы резко изменилось. (Евгений БЕЛОУСОВ)
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баламошка
Бакланы славятся маленькими мозгами.
19:31