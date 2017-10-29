Михаил Боярский: "Семин оказался мудрее Манчини"

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский после поражения сине-бело-голубых от "Локомотива" (0:3) в 15-м туре чемпионата России сказал, что питерцам не хватило изобретательности в атаке. Он отметил, что результаты команды в трех последних матчах (2 поражения и 1 ничья. – Прим. "СЭ") премьер-лиги настораживают.

– К поражению надо отнестись философски, – заявил Боярский. – Семин сегодня переиграл Манчини, честь ему и хвала, но мы им отомстим. Ожидания итальянца не оправдались, а тренер "Локомотива" оказался мудрее. "Зенит" сильно притормозил, проявились проблемы в защите и нападении.

– Появление Артема Дзюбы с первых минут этому поспособствовало?

– Артем – не самый быстрый игрок. Он может выйти в ответственный момент и выиграть единоборства на втором этаже. В итоге не хватило скорости и изобретательности в штрафной площадке соперника. Защитники "Локомотива" справлялись со всеми атаками, ну и вратарь – молодец. Должен был забивать Кокорин, но попал в Гильерме.

– С чем связываете трехматчевую серию петербуржцев без побед?

– Последние три матча насторожили. Этого следовало ожидать, однако это не значит, что команда стала хуже играть – в Лиге Европы идем хорошо, хотя первый звонок был уже с "Арсеналом". На своем поле надо играть лучше. В начале прошлого матча с ЦСКА была совсем другая мотивация. Может, не хватает внутреннего стимула. Команда ведь хорошая, фортуна была не на нашей стороне. Забей сегодня "Зенит" первым, все бы резко изменилось. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Локомотив"