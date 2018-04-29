Михаил Боярский: "Надо звать в "Зенит" Семака. С западными тренерами у нас что-то не получается"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что летам питерцам нужно пригласить на должность главного тренера рулевого "Уфы" Сергея Семака. С начала нынешнего сезона "Зенитом" руководит Роберто Манчини.
- Нужно ли летом звать в Петербург Семака?
- Полагаю, да. Надо уже, наверное, делать ставку на своих. Тем более, Семак великолепно знает коллектив. С западными тренерами у нас что-то не получается. С кем только ни пытались работать. Я сейчас не только "Зенит" имею в виду. И с Гусом Хиддинком, и другими специалистами. Нет, что-то не то… (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Полностью интервью Боярского //
Положение команд в чемпионате России по футболу
Bibigon2000
Миша,болейте за Тошно...
21:58
Musorschik
>> С западными тренерами у нас что-то не получается... В 2007-ом Зенит - чемпион России, тренер - Д.Адвокат. В 2008-м завоеван Кубок УЕФА, тренер - Д.Адвокат. 2010 - чемпион России, кубок России, 2012 - чемпион России, тренер - Л.Спалетти. 2015 - чемпион России, тренер - Виллаш-Боаш. Да уж, действительно, не получается )))
21:51