Михаил Боярский: "Надо звать в "Зенит" Семака. С западными тренерами у нас что-то не получается"

Известный российский артист и болельщик "Зенита" Михаил Боярский считает, что летам питерцам нужно пригласить на должность главного тренера рулевого "Уфы" Сергея Семака. С начала нынешнего сезона "Зенитом" руководит Роберто Манчини.

- Нужно ли летом звать в Петербург Семака?

- Полагаю, да. Надо уже, наверное, делать ставку на своих. Тем более, Семак великолепно знает коллектив. С западными тренерами у нас что-то не получается. С кем только ни пытались работать. Я сейчас не только "Зенит" имею в виду. И с Гусом Хиддинком, и другими специалистами. Нет, что-то не то… (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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