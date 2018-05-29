Михаил Боярский: "Мечтал о назначении Семака. Слава Богу, что он вернулся"

Знаменитый актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал информацию о назначении Сергея Семака на пост главного тренера команды. По его словам, эта кандидатура является для команды оптимальной. Также он отметил, что сине-бело-голубые должны обрести уверенность под руководством нового тренера.

-Как относитесь к назначению Сергея Семака на пост главного тренера "Зенита"?

- Очень рад. Я давно об этом мечтал. Для нашей команды Семак - это наилучшая кандидатура. Это серьезный спортсмен, которого по сути провожали всем городом. Слава Богу, что он вернулся. Уверен, ему по силам дать энергию для восстановления команды, а также провести хорошую селекцию. С ним связаны все самые радужные надежды .Надеюсь, Сергей справится с замечательной командой.

-Является ли, по вашему, Семак оптимальной кандидатурой именно с точки зрения налаживания атмосферы в команде?

-Его кандидатура оптимальна во всех отношениях. Мы многого ждали от зарубежных тренерах, но, как выяснялось, дело не в них, а в команде. Семак - часть команды клуб снова обретет уверенность под его руководством. (Артем РЯБОВОЛ)

Специалист, который с 30 декабря 2016 года возглавлял "Уфу", выступал за питерскую команду с 2010-го по 2013 год, а затем входил в ее тренерский штаб в качестве одного из помощников при Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаше и Мирче Луческу.

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