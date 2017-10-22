Михаил Боярский: "Матч ЦСКА - "Зенит" - не футбол, а коррида"

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский отметил, что матч питерцев против ЦСКА в рамках 14-го тура чемпионата России (0:0) вышел очень нервным. Боярский сравнил встречу с корридой.

– В ЦСКА после тусклой игры с "Базелем" верили немногие. А тут с первых же секунд на ворота "Зенита" обрушился ураган. Сюрприз?

- Честно говоря, давно так не нервничал. Не знаю, сколько валидола понадобилось болельщикам. Армейцы выскочили на поле, как разъяренные быки. Это был не футбол, а коррида! ЦСКА сразу пустил в ход все козыри. Были все основания полагать, что рано или поздно он сумеет дожать "Зенит", который с трудом оборонялся и до перерыва вообще не помышлял об атаке. (Александр КРУЖКОВ)

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