Михаил Боярский: "Лодыгин и Лунев - вратари одного уровня"

Знаменитый артист, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский выразил мнение, что в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) лучше всех сыграли вратари обеих команд. По ходу поединка голкипер питерцев Андрей Лунев получил травму и был заменен на Юрия Лодыгина.

– Лучший игрок матча?

– Выше всяких похвал сыграли вратари.

– Все трое?

– Ну, у Лодыгина, к счастью, работы было мало. А Лунев, хоть и травмировался в начале первого тайма, до замены выглядел великолепно. Не представляю, как он вытащил мяч в правом углу после удара Алексея Березуцкого! Акинфеев тоже заслуживает самых добрых слов. Если б не надежная игра этих ребят, голы мы бы точно увидели.

– Лодыгин не слабее Лунева?

– На мой взгляд, это вратари одного уровня. Но Лунев в нынешнем сезоне смотрится блестяще, постоянно выручает. Парень явно поймал кураж. (Александр КРУЖКОВ)

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